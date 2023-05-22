Возрастное ограничение 18+
Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Власти Москвы заявили, что некоторые столичные школы «проявили интерес» к африканским языкам и намерены развивать это направление.
«Уже есть интерес отдельных школ развивать африканские языки. Мы приветствуем это. Чем шире линейка языков, которую мы изучаем, тем лучше», — заявила в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (цитата по РИА Новости). Однако, по ее словам, власти города не планируют проводить какие-либо «систематические изменения» в отношении языков.
Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в школах Москвы более 150 человек будут изучать африканские языки.
Напомним, в апреле в Госдуме предложили исключить из школьной программы в РФ обязательное изучение английского языка. По мнению депутата Султана Хамзаева («Единая Россия»), английский язык стал международным только благодаря тому, что «его обязательно всовывали в программу».
«Уже есть интерес отдельных школ развивать африканские языки. Мы приветствуем это. Чем шире линейка языков, которую мы изучаем, тем лучше», — заявила в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (цитата по РИА Новости). Однако, по ее словам, власти города не планируют проводить какие-либо «систематические изменения» в отношении языков.
Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в школах Москвы более 150 человек будут изучать африканские языки.
Напомним, в апреле в Госдуме предложили исключить из школьной программы в РФ обязательное изучение английского языка. По мнению депутата Султана Хамзаева («Единая Россия»), английский язык стал международным только благодаря тому, что «его обязательно всовывали в программу».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский общественник рассказал о звонке детского омбудсмена Морокова, после того как общественник предложил ребенку, подвергавшемуся насилию, помощь
22 мая 2023
22 мая 2023
Не поддержавший изменение схемы округов вице-спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свое недовольство
23 мая 2023
23 мая 2023