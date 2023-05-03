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Летевший из Уфы Боинг-737-800 совершил аварийную посадку в Норильске
Россия и мир
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета.
«Предварительно установлено, что 11 мая в 16 часов 15 минут по местному времени воздушное судно Боинг-737-800, следовавшее сообщением "Уфа-Норильск", совершило аварийную посадку в аэропорту г. Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
На борту самолета находились 73 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
СК проводит проверку. На место происшествия выехали следователи.
Напомним, вчера, 10 мая, в Новосибирске вылетевший в Кемерово самолет сразу после взлета вернулся в аэропорт из-за неисправности закрылков.
«Предварительно установлено, что 11 мая в 16 часов 15 минут по местному времени воздушное судно Боинг-737-800, следовавшее сообщением "Уфа-Норильск", совершило аварийную посадку в аэропорту г. Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
На борту самолета находились 73 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
СК проводит проверку. На место происшествия выехали следователи.
Напомним, вчера, 10 мая, в Новосибирске вылетевший в Кемерово самолет сразу после взлета вернулся в аэропорт из-за неисправности закрылков.
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