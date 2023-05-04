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В Новосибирске самолет вернулся в аэропорт сразу после взлета из-за неисправности закрылков
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Новосибирске самолет, вылетевший в Кемерово, сразу после взлета вернулся в аэропорт из-а неисправности закрылков.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Предварительно установлено, что 10 мая около 13 часов по местному времени сразу после взлета воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск-Кемерово, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета (международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина) по причине неисправности закрылков», — сообщили в управлении.
В ведомстве утверждают, что посадка самолета произведена благополучно, пассажиров отправили до пункта назначения резервным воздушным судном.
«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Предварительно установлено, что 10 мая около 13 часов по местному времени сразу после взлета воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск-Кемерово, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета (международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина) по причине неисправности закрылков», — сообщили в управлении.
В ведомстве утверждают, что посадка самолета произведена благополучно, пассажиров отправили до пункта назначения резервным воздушным судном.
«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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