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В Новосибирске подали повторную заявку на референдум по возвращению прямых выборов

12.38 Среда, 10 мая 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Новосибирске в избирком подана повторная заявка на проведение референдума по возвращению прямых выборов мэров.

Напомним, 5 мая избирком отклонил заявку инициативной группы из-за замечаний к формулировкам в документах.

«Сегодня была подана вторая заявка на проведение областного референдума по возвращению прямых выборов мэра. Мы учли все замечания избирательной комиссии к предыдущей заявке. В течение 15 дней избирком должен будет снова рассмотреть заявку и вынести вердикт», — сообщили в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020».

Независимые депутаты хотят вернуть прямые выборы мэров во всех городах региона. Сейчас инициативная группа рассылает депутатам разного уровня письма с просьбой поучаствовать в проведении референдума. Уточняется, что разослать необходимо пять тысяч писем (причем, как утверждают авторы инициативы, «у большинства этих депутатов нет электронных адресов, поэтому приходится отправлять бумажные письма»).

«Письма из первой партии уже начали доходить до адресатов, депутаты из разных районов области готовы помогать нам», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Новосибирска.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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