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Депутаты приняли законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
Как пишут местные СМИ, «за» проголосовали представители «ЕР» и ЛДПР, «против» — КПРФ и «Новые люди» (50 голосов «за», 13 «против»).
Напомним, в начале февраля соответствующий законопроект внесли депутаты регионального Заксобрания («ЕР», ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу ссылаются на «снижение электоральной активности» в Новосибирске и наукограде Кольцово. По мнению депутатов, существующая там модель выборов неэффективна.
Депутаты предложили отменить прямые выборы и ввести другую практику — при которой глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
«Данная модель избрания глав муниципальных образований показала свою жизнеспособность и эффективность», — считают авторы законопроекта. По их словам, эта модель «отражает тенденцию на усиление роли представительного органа».
Как пишут местные СМИ, «за» проголосовали представители «ЕР» и ЛДПР, «против» — КПРФ и «Новые люди» (50 голосов «за», 13 «против»).
Напомним, в начале февраля соответствующий законопроект внесли депутаты регионального Заксобрания («ЕР», ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу ссылаются на «снижение электоральной активности» в Новосибирске и наукограде Кольцово. По мнению депутатов, существующая там модель выборов неэффективна.
Депутаты предложили отменить прямые выборы и ввести другую практику — при которой глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
«Данная модель избрания глав муниципальных образований показала свою жизнеспособность и эффективность», — считают авторы законопроекта. По их словам, эта модель «отражает тенденцию на усиление роли представительного органа».
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