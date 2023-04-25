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ВОЗ: в Судане захватили биолабораторию с образцами полиомиелита, кори и холеры
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Судане одна из конфликтующих сторон захватила биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний. Об этом заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид.
Речь о центральной лаборатории системы общественного здравоохранения, которую, по заявлению руководства, превратили в военную базу. «Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры», — заявил представитель ВОЗ. В организации оценили возникший биологический риск как «огромный».
Также региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф во вторник заявил, что в Судане одна из сторон конфликта взяла под контроль несколько медицинских объектов, в том числе центры неотложной помощи, разграблены медицинские запасы.
Ранее в ВОЗ заявили, что в Судане с начала столкновений между регулярной армией и СБР погибли более 450 человек.
Речь о центральной лаборатории системы общественного здравоохранения, которую, по заявлению руководства, превратили в военную базу. «Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры», — заявил представитель ВОЗ. В организации оценили возникший биологический риск как «огромный».
Также региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф во вторник заявил, что в Судане одна из сторон конфликта взяла под контроль несколько медицинских объектов, в том числе центры неотложной помощи, разграблены медицинские запасы.
Ранее в ВОЗ заявили, что в Судане с начала столкновений между регулярной армией и СБР погибли более 450 человек.
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