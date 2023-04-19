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В Судане в ходе боестолкновений погибли более 450 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Судане с начала столкновений между регулярной армией и СБР погибли более 450 человек. Такие данные привел представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве.
«По состоянию на 24 апреля 2023 года число жертв в Судане составило 459 погибших и 4072 раненых, но реальные цифры, несомненно, выше», — сказал он (цитата по РИА Новости). Кроме того, по его словам, с начала конфликта было совершено 14 нападений на медицинские учреждения.
В министерстве здравоохранения страны приводят другие цифры, там заявили, что в ходе конфликта погибли уже 600 человек.
Масштабные столкновения между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования начались 15 апреля. Причиной стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.
Из Судана эвакуируют дипломатов и граждан других стран. Накануне в посольстве РФ в Судане заявили, что гражданку РФ и ребенка, которые были заблокированы в Хартуме, эвакуировали. Женщина и ребенок были заблокированы в одной из церквей и находились там с начала вооруженного конфликта в стране.
«По состоянию на 24 апреля 2023 года число жертв в Судане составило 459 погибших и 4072 раненых, но реальные цифры, несомненно, выше», — сказал он (цитата по РИА Новости). Кроме того, по его словам, с начала конфликта было совершено 14 нападений на медицинские учреждения.
В министерстве здравоохранения страны приводят другие цифры, там заявили, что в ходе конфликта погибли уже 600 человек.
Масштабные столкновения между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования начались 15 апреля. Причиной стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.
Из Судана эвакуируют дипломатов и граждан других стран. Накануне в посольстве РФ в Судане заявили, что гражданку РФ и ребенка, которые были заблокированы в Хартуме, эвакуировали. Женщина и ребенок были заблокированы в одной из церквей и находились там с начала вооруженного конфликта в стране.
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