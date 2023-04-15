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Посольство: заблокированную в Хартуме россиянку с ребенком эвакуировали
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В посольстве РФ в Судане заявили, что гражданку РФ и ребенка, которые были заблокированы в Хартуме, эвакуировали.
Женщина и ребенок были заблокированы в одной из церквей и находились там с начала вооруженного конфликта в Судане. В посольстве заявили, что эвакуацию удалось провести при содействии противоборствующих сторон.
«В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы», — говорится в телеграм-канале посольства о состоянии женщины и ребенка.
Ранее сообщалось, что почти все россияне эвакуированы из зоны боевых действий в Хартуме. Всего в список российских граждан в Судане, которых учитывает диппредставительство, входят около 300 человек, писали РИА Новости.
Масштабные столкновения между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования начались около двух недель назад. Причиной стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.
Из Судана эвакуируют дипломатов и граждан других стран.
Женщина и ребенок были заблокированы в одной из церквей и находились там с начала вооруженного конфликта в Судане. В посольстве заявили, что эвакуацию удалось провести при содействии противоборствующих сторон.
«В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы», — говорится в телеграм-канале посольства о состоянии женщины и ребенка.
Ранее сообщалось, что почти все россияне эвакуированы из зоны боевых действий в Хартуме. Всего в список российских граждан в Судане, которых учитывает диппредставительство, входят около 300 человек, писали РИА Новости.
Масштабные столкновения между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования начались около двух недель назад. Причиной стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.
Из Судана эвакуируют дипломатов и граждан других стран.
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