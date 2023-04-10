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В Судане в ходе боестолкновений за день погибли 30 человек, 245 получили ранения

13.01 Среда, 19 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Судане продолжаются столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования.

Только во вторник, 18 апреля, погибли 30 гражданских, 245 человек получили ранения, передают местные СМИ со ссылкой на центральный комитет врачей. Всего, по данным ООН, за время боестолкновений погибли 185 человек, пострадали 1,8 тысячи.

В среду местные СМИ сообщили о том, что в районе аэропорта в суданской столице Хартум произошел взрыв. Данных о жертвах пока нет.

Масштабные столкновения между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования начались на прошлой неделе. Причиной стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.

В субботу СБР заявили, что взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, международный аэропорт и воздушную базу. Для эвакуации гражданских были организованы гуманитарные коридоры.

По данным ВОЗ, в больницах Судана острая нехватка лекарств и расходных материалов для помощи пострадавшим.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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