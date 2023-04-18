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Губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших после ЧП в Белгороде
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП в Белгороде пострадали три человека. Ранее он сообщал о двух пострадавших.
«По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, после ЧП полностью расселен пятиэтажный дом. «Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен», — заявил Гладков. Эвакуированные жильцы разместились у родственников и в гостинице, им обеспечат питание.
По словам Гладкова, сейчас необходимо провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома. Поврежденное в результате взрыва дорожное полотно власти планируют восстановить до понедельника.
Причины ЧП Гладков не комментирует. Ранее в Минобороны объяснили мощный взрыв в центре Белгорода нештатным сходом авиационного боеприпаса с Су-34 ВКС.
«По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, после ЧП полностью расселен пятиэтажный дом. «Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен», — заявил Гладков. Эвакуированные жильцы разместились у родственников и в гостинице, им обеспечат питание.
По словам Гладкова, сейчас необходимо провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома. Поврежденное в результате взрыва дорожное полотно власти планируют восстановить до понедельника.
Причины ЧП Гладков не комментирует. Ранее в Минобороны объяснили мощный взрыв в центре Белгорода нештатным сходом авиационного боеприпаса с Су-34 ВКС.
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