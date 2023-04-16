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В Минобороны объяснили взрыв в Белгороде нештатным сходом боеприпаса Су-34 ВКС
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Минобороны объяснили мощный взрыв в центре Белгорода нештатным сходом авиационного боеприпаса с Су-34 ВКС.
В ведомстве утверждают, что жертв нет, проводится расследование. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.
«Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — заявили в министерстве (цитата по РИА Новости).
Поздно вечером в центре Белгорода произошел взрыв. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, на месте образовалась воронка радиусом в 20 метров. Позже он сообщил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. «Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал Гладков.
Также, по его словам, разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. «По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд», — заявил губернатор. Жителям предложили временное размещение в гостинице.
Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
В ведомстве утверждают, что жертв нет, проводится расследование. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.
«Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — заявили в министерстве (цитата по РИА Новости).
Поздно вечером в центре Белгорода произошел взрыв. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, на месте образовалась воронка радиусом в 20 метров. Позже он сообщил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. «Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал Гладков.
Также, по его словам, разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. «По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд», — заявил губернатор. Жителям предложили временное размещение в гостинице.
Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
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