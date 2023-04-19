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В Санкт-Петербурге в ПНИ умерли шесть постояльцев, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти шести постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ) социального обслуживания.
Речь об интернате, расположенном в одном из домов по улице Коллонтай, сообщили в следственном управлении СК по региону. По данным из открытых источников, по адресу улица Коллонтай, 36 расположено Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука.
Следствие полагает, что сотрудники интерната ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за людьми с психическими заболеваниями. В результате с 2022 года умерли шесть совершеннолетних постояльцев.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Речь об интернате, расположенном в одном из домов по улице Коллонтай, сообщили в следственном управлении СК по региону. По данным из открытых источников, по адресу улица Коллонтай, 36 расположено Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука.
Следствие полагает, что сотрудники интерната ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за людьми с психическими заболеваниями. В результате с 2022 года умерли шесть совершеннолетних постояльцев.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
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