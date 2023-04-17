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В тюменской новостройке обрушился балкон на третьем этаже, серьезно пострадал молодой мужчина
Россия и мир
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
В тюменском микрорайоне «Ямальский-2» частично обрушился балкон на третьем этаже в новой жилой многоэтажке. Пострадал мужчина, который находился на балконе.
Врачи оценивают его состояние как тяжелое. «В момент обрушения на балконе находился 26-летний мужчина, который упал с высоты третьего этажа вниз и был госпитализирован с множественными телесными повреждениями», — сообщили в региональном СУ СК, добавив, что произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Следователи проводят проверку.
Ранее жители микрорайона жаловались в СМИ на то, что в стенах новостроек появились трещины и «сквозные щели на улицу». Один из жильцов утверждал, что под маленькими трещинами, которые сначала проявились на обоях, скрывалась щель шириной в три пальца. Об этом писали журналисты 72.ru в октябре 2018 года.
По информации издания, застройщик объяснил появление дефектов в монолитно-кирпичных домах «естественной усадкой». «Это естественный и закономерный процесс эксплуатации, продолжающийся от двух до шести лет. В его основе взаимодействие физических свойств материалов и окружающей среды. Этому процессу подвержены все сооружения без исключения», — поясняли журналистам в компании пять лет назад.
Дома в микрорайоне сдавались в 2014 году с чистовой отделкой. По данным издания, микрорайон «Ямальский-2» возводился для переселенцев с Крайнего Севера в Тюмень.
Врачи оценивают его состояние как тяжелое. «В момент обрушения на балконе находился 26-летний мужчина, который упал с высоты третьего этажа вниз и был госпитализирован с множественными телесными повреждениями», — сообщили в региональном СУ СК, добавив, что произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Следователи проводят проверку.
Ранее жители микрорайона жаловались в СМИ на то, что в стенах новостроек появились трещины и «сквозные щели на улицу». Один из жильцов утверждал, что под маленькими трещинами, которые сначала проявились на обоях, скрывалась щель шириной в три пальца. Об этом писали журналисты 72.ru в октябре 2018 года.
По информации издания, застройщик объяснил появление дефектов в монолитно-кирпичных домах «естественной усадкой». «Это естественный и закономерный процесс эксплуатации, продолжающийся от двух до шести лет. В его основе взаимодействие физических свойств материалов и окружающей среды. Этому процессу подвержены все сооружения без исключения», — поясняли журналистам в компании пять лет назад.
Дома в микрорайоне сдавались в 2014 году с чистовой отделкой. По данным издания, микрорайон «Ямальский-2» возводился для переселенцев с Крайнего Севера в Тюмень.
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