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Тело пропавшей в Балашихе девочки обнаружили недалеко от места падения ее матери
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Балашихе обнаружили тело трехлетней девочки, которую ранее объявили без вести пропавшей.
По данным СК, 18 апреля в Балашихе на козырьке подъезда многоэтажного дома было обнаружено тело женщины 1984 года рождения. Следователи выяснили, что вместе с ней в квартире жила ее трехлетняя дочка. В СК по факту безвестного исчезновения ребенка возбудили уголовное дело об убийстве.
Криминалисты осмотрели квартиру, территорию у дома, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка. В этот же день в СК сообщили, что тело девочки нашли «в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда». У ребенка были травмы, характерные при падении с высоты.
«По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры», — заявили в СК.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты.
По данным СК, 18 апреля в Балашихе на козырьке подъезда многоэтажного дома было обнаружено тело женщины 1984 года рождения. Следователи выяснили, что вместе с ней в квартире жила ее трехлетняя дочка. В СК по факту безвестного исчезновения ребенка возбудили уголовное дело об убийстве.
Криминалисты осмотрели квартиру, территорию у дома, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка. В этот же день в СК сообщили, что тело девочки нашли «в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда». У ребенка были травмы, характерные при падении с высоты.
«По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры», — заявили в СК.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты.
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