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СМИ: в Москве у жилого дома обнаружили гранату Ф-1, жителей эвакуируют
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве у входа в жилой дом обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Информация об этом появилась в СМИ и телеграм-каналах.
По данным Mash, предмет обнаружил дворник у входа в подъезд дома на Новозаводской улице. Сообщается, что жителей экстренно эвакуируют, на месте работает полиция.
Официального подтверждения информации пока нет.
По данным Mash, предмет обнаружил дворник у входа в подъезд дома на Новозаводской улице. Сообщается, что жителей экстренно эвакуируют, на месте работает полиция.
Официального подтверждения информации пока нет.
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