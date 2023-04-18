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СМИ: в Москве у жилого дома обнаружили гранату Ф-1, жителей эвакуируют

12.23 Среда, 19 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве у входа в жилой дом обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Информация об этом появилась в СМИ и телеграм-каналах.

По данным Mash, предмет обнаружил дворник у входа в подъезд дома на Новозаводской улице. Сообщается, что жителей экстренно эвакуируют, на месте работает полиция.

Официального подтверждения информации пока нет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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