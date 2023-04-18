СМИ: в Москве у жилого дома обнаружили гранату Ф-1, жителей эвакуируют

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве у входа в жилой дом обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Информация об этом появилась в СМИ и телеграм-каналах.По данным Mash, предмет обнаружил дворник у входа в подъезд дома на Новозаводской улице. Сообщается, что жителей экстренно эвакуируют, на месте работает полиция.Официального подтверждения информации пока нет.