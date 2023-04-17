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Организаторы «Бессмертного полка» призвали клеить фото ветеранов на автомобили
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится в целях безопасности, заявили организаторы. При этом они предложили «другие форматы». Например, клеить фото родственников-ветеранов на машины.
Организаторы предложили «разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию — фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей».
«Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя», — предупредили организаторы.
Также они предложили подключиться к акции службам такси, пожарным, скорым и общественному транспорту.
«Можно пойти дальше и прикрепить фотографии героев своих семей к одежде — это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг — журналистам, волонтерам, сотрудникам правопорядка — прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией своего героя», — говорится на сайте проекта.
Активисты молодежного «Движения первых» в свою очередь предложили размещать на аватарах в соцсетях фотографии ветеранов, тружеников тыла, пионеров-героев и «участников специальной военной операции».
Организаторы предложили «разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию — фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей».
«Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя», — предупредили организаторы.
Также они предложили подключиться к акции службам такси, пожарным, скорым и общественному транспорту.
«Можно пойти дальше и прикрепить фотографии героев своих семей к одежде — это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг — журналистам, волонтерам, сотрудникам правопорядка — прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией своего героя», — говорится на сайте проекта.
Активисты молодежного «Движения первых» в свою очередь предложили размещать на аватарах в соцсетях фотографии ветеранов, тружеников тыла, пионеров-героев и «участников специальной военной операции».
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