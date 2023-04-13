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В московском метро избили американского журналиста Дугана
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В московском метро избили американского журналиста Дугана.
Инцидент произошел в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская», пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У пострадавшего диагностировали ушибы. Полиция проводит проверку. Кем был нападавший, пока неизвестно.
Американский журналист, бывший офицер полиции США Джон Марк Дуган в 2016 году запросил политическое убежище в РФ. В феврале этого года СМИ писали, что он якобы получил анонимное письмо с новыми подробностями о «Северных потоках», в том числе об «американских дайверах». Прошлым летом Дуган брал интервью у Дарьи Дугиной.
Инцидент произошел в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская», пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У пострадавшего диагностировали ушибы. Полиция проводит проверку. Кем был нападавший, пока неизвестно.
Американский журналист, бывший офицер полиции США Джон Марк Дуган в 2016 году запросил политическое убежище в РФ. В феврале этого года СМИ писали, что он якобы получил анонимное письмо с новыми подробностями о «Северных потоках», в том числе об «американских дайверах». Прошлым летом Дуган брал интервью у Дарьи Дугиной.
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