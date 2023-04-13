В России запустили цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

«Мы рады, что на витрине МТС Cashback, ключевого инструмента лояльности для клиентов экосистемы МТС, появилась возможность сделать благотворительное пожертвование – такая механика стала ответом на социальный запрос пользователей сервиса. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов во всех продуктах экосистемы МТС. «Нас касается» – отличная возможность для пользователей программы МТС Cashback делать обычные покупки, и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему»,

– отметила Александра Болдырева.

«Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций - и чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 рублей накопленного кешбэка будут важным звеном в цепочке помощи»,