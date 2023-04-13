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В России запустили цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Цифровая экосистема МТС запустила просветительский социальный проект «Нас Касается». Это специальная онлайн-платформа, которая поможет развитию системной благотворительности в России при помощи возможностей программы МТС Cashback.
Онлайн-платформа «Нас Касается» расскажет об острых социальных проблемах: социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью, паллиативными диагнозами и деменцией. Информацию о проблемах будут подавать через жизненные истории главных героев проекта – подопечных некоммерческих организаций.
Пользователи смогут выбрать социальную проблему и узнать о некоммерческих организациях в стране, которые помогают ее решить и сотрудничают с платформой «Нас Касается». Партнеры проекта – проверенные фонды с безупречной репутацией, которые реализуют системные благотворительные программы по выбранным направлениям: создают социальную инфраструктуру, реализуют системные проекты и создают условия, меняющие жизнь сообществ.
На платформе «Нас Касается» также реализовали функционал фандрайзинга в пользу благотворительных организаций, в том числе через возможности программы лояльности МТС Cashback. Пользователи могут при оплате сервисов у партнеров программы возвращать до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным выбранных фондов.
Исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» Александра Болдырева считает, что современный цифровой инструмент поможет развитию системы благотворительности в России.
Воспользоваться программой кешбека МТС Cashback может абонент любого оператора связи. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении. Чтобы получить кешбек, необходимо совершить покупки у партнеров программы в разделе «Накопить». После зачисления ежемесячного кэшбека нужно перейти в раздел «Потратить», выбрать один или несколько фондов и списать в их пользу бонусы.
Онлайн-платформа «Нас Касается» расскажет об острых социальных проблемах: социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью, паллиативными диагнозами и деменцией. Информацию о проблемах будут подавать через жизненные истории главных героев проекта – подопечных некоммерческих организаций.
Пользователи смогут выбрать социальную проблему и узнать о некоммерческих организациях в стране, которые помогают ее решить и сотрудничают с платформой «Нас Касается». Партнеры проекта – проверенные фонды с безупречной репутацией, которые реализуют системные благотворительные программы по выбранным направлениям: создают социальную инфраструктуру, реализуют системные проекты и создают условия, меняющие жизнь сообществ.
На платформе «Нас Касается» также реализовали функционал фандрайзинга в пользу благотворительных организаций, в том числе через возможности программы лояльности МТС Cashback. Пользователи могут при оплате сервисов у партнеров программы возвращать до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным выбранных фондов.
«Мы рады, что на витрине МТС Cashback, ключевого инструмента лояльности для клиентов экосистемы МТС, появилась возможность сделать благотворительное пожертвование – такая механика стала ответом на социальный запрос пользователей сервиса. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов во всех продуктах экосистемы МТС. «Нас касается» – отличная возможность для пользователей программы МТС Cashback делать обычные покупки, и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему»,
– говорит руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов экосистемы МТС Вероника Курасова.
Исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» Александра Болдырева считает, что современный цифровой инструмент поможет развитию системы благотворительности в России.
«Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций - и чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 рублей накопленного кешбэка будут важным звеном в цепочке помощи»,
– отметила Александра Болдырева.
Воспользоваться программой кешбека МТС Cashback может абонент любого оператора связи. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении. Чтобы получить кешбек, необходимо совершить покупки у партнеров программы в разделе «Накопить». После зачисления ежемесячного кэшбека нужно перейти в раздел «Потратить», выбрать один или несколько фондов и списать в их пользу бонусы.
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