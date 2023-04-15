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В Санкт-Петербурге сошли с рельсов пять вагонов с авиационным топливом
Россия и мир
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В Санкт-Петербурге в ночь на вторник сошли с рельсов пять грузовых вагонов с авиационным топливом, сообщила транспортная прокуратура.
«Установлено, что 18 апреля в 01:35 на железнодорожном пути сошли с рельсов 5 вагонов с авиационным топливом. Опрокидывания и разлива топлива не произошло. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку.
«Установлено, что 18 апреля в 01:35 на железнодорожном пути сошли с рельсов 5 вагонов с авиационным топливом. Опрокидывания и разлива топлива не произошло. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку.
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