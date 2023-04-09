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Житель Саратовской области украл с выставки кота стоимостью 30 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Саратовская полиция задержала «опасного» преступника, похитившего породистого кота с выставки.
«Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу с выставки в поселке Солнечный. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что породистого кота стоимостью 30 тысяч рублей похитил для себя», — сообщили в региональном главке МВД.
Похищение произошло еще 13 апреля и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина оглядывается по сторонам, открывает клетку и забирает ничего не подозревающего кота.
Местные журналисты уточнили, что речь о породе ориентал. В питомниках такие котята стоят от 35 до 40 тысяч, а если животных приобретают с так называемым правом племенного использования (для разведения), то цена может достигать 80 тысяч рублей.
По данным полиции, подозреваемым оказался 31-летний безработный мужчина, у которого раньше были проблемы с законом.
Кота по кличке Локи осмотрел ветеринар. С котом все хорошо. А вот похититель теперь под домашним арестом.
«Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу с выставки в поселке Солнечный. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что породистого кота стоимостью 30 тысяч рублей похитил для себя», — сообщили в региональном главке МВД.
Похищение произошло еще 13 апреля и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина оглядывается по сторонам, открывает клетку и забирает ничего не подозревающего кота.
Местные журналисты уточнили, что речь о породе ориентал. В питомниках такие котята стоят от 35 до 40 тысяч, а если животных приобретают с так называемым правом племенного использования (для разведения), то цена может достигать 80 тысяч рублей.
По данным полиции, подозреваемым оказался 31-летний безработный мужчина, у которого раньше были проблемы с законом.
Кота по кличке Локи осмотрел ветеринар. С котом все хорошо. А вот похититель теперь под домашним арестом.
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