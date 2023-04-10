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Объявленный в розыск мэр приморского города заявил, что находится в Украине
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев, который был объявлен в федеральный розыск в марте этого года, заявил, что находится в Украине «в зоне проведения специальной военной операции».
В ночь на понедельник он опубликовал в телеграм-канале видеообращение, на котором стоит в камуфляже с оружием на фоне разрушенной постройки. В какой именно местности он находится, Абушаев не уточнил, сообщив, что на территории «не связи».
Он утверждает, что решение уехать принял давно, однако «острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».
В марте глава Большого Камня был объявлен в федеральный розыск. Он проходит по двум статьям УК — о мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Ранее сообщалось, что инкриминируемые преступления относятся к периоду, когда он возглавлял Надеждинский район Приморского края (в 2019–2021 годах). «В связи с отсутствием сведений о местонахождении бывшего главы Надеждинского муниципального района последний объявлен в федеральный розыск», — сообщала в марте региональная прокуратура.
В деле еще два фигуранта чиновника, они арестованы.
В ночь на понедельник он опубликовал в телеграм-канале видеообращение, на котором стоит в камуфляже с оружием на фоне разрушенной постройки. В какой именно местности он находится, Абушаев не уточнил, сообщив, что на территории «не связи».
Он утверждает, что решение уехать принял давно, однако «острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».
В марте глава Большого Камня был объявлен в федеральный розыск. Он проходит по двум статьям УК — о мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Ранее сообщалось, что инкриминируемые преступления относятся к периоду, когда он возглавлял Надеждинский район Приморского края (в 2019–2021 годах). «В связи с отсутствием сведений о местонахождении бывшего главы Надеждинского муниципального района последний объявлен в федеральный розыск», — сообщала в марте региональная прокуратура.
В деле еще два фигуранта чиновника, они арестованы.
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