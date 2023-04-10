В Судане в результате столкновений между силовиками погибли 97 гражданских

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Число погибших в результате столкновений между силовиками в Судане выросло до 97. По данным профсоюза врачей, речь идет о гражданских.«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения после начала боевых действий в Судане», — пишет Reuters со ссылкой на профсоюз. Между тем, ВОЗ ранее заявила, что погибли более 80 человек, пострадали более 1120.Столкновения произошли между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования. Причиной, по данным местных СМИ, стали разногласия между руководством силовиков — командующим армией и его заместителем, командующим спецназом.На прошлой неделе силы быстрого реагирования разместили свои подразделения на севере страны в городе Мерове. Регулярная армия потребовала покинуть город и военную базу, военные выступили с заявлением, что дислокация спецназа в «ряде городов», в том числе в столице, незаконна и прошла без согласования с ВС, пишут СМИ.В субботу начались ожесточенные столкновения между силовиками. СБР заявили, что взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, международный аэропорт и воздушную базу. Противоборствующая сторона заявила, что эти данные не соответствуют действительности, а все стратегические объекты контролируют ВС. С обеих сторон поступает противоречивая информация.По данным ООН, сторонам удалось договориться о гуманитарных коридорах для безопасной эвакуации граждан. Коридоры будут открыты каждый день на три часа. При этом стороны оставили за собой право в это время отвечать силой «в случае провокаций» противника. Масштабные бои продолжились отдельными стычками и уличными столкновениями в ряде провинций.По данным ВОЗ, на данный момент в больницах острая нехватка лекарств и расходных материалов, в связи с чем врачи испытывают сложности для помощи пострадавшим.