Возрастное ограничение 18+
В Москве рабочие срубили березу, которую посадил советский маршал Василий Чуйков
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве рабочие спилили березу, которую в 1979 году посадил советский маршал Василий Чуйков.
Береза росла у школы, которая носит имя маршала, на улице Юных Ленинцев. Об этом в телеграм-канале сообщил Николай Королев, помощник депутата МГД Евгения Ступина.
По его информации, дерево помешало рабочим при проведении ремонтных работ по замене коммуникаций.
У березы был расположен мемориальный камень.
Школьный секретарь не стала комментировать эту информацию корреспонденту «Вечерних Ведомостей». «Я ничего не могу опровергнуть и ничего не могу подтвердить, обращайтесь в департамент образования», — сказала сотрудница.
«Василий Иванович неоднократно посещал школу, встречался с ветеранами и учащимися, вел заседания совета музея. За большую и плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения, 20 апреля 1990 года распоряжением Правительства РСФСР №450 школе №479 было присвоено имя Маршала В.И. Чуйкова, а в июне 2012 года она награждена Почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"», — сообщается на сайте школы.
Василий Чуйков — маршал, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год — командующий 62 армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве. Похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане рядом с воинами, погибшими в этой битве.
Береза росла у школы, которая носит имя маршала, на улице Юных Ленинцев. Об этом в телеграм-канале сообщил Николай Королев, помощник депутата МГД Евгения Ступина.
По его информации, дерево помешало рабочим при проведении ремонтных работ по замене коммуникаций.
У березы был расположен мемориальный камень.
Школьный секретарь не стала комментировать эту информацию корреспонденту «Вечерних Ведомостей». «Я ничего не могу опровергнуть и ничего не могу подтвердить, обращайтесь в департамент образования», — сказала сотрудница.
«Василий Иванович неоднократно посещал школу, встречался с ветеранами и учащимися, вел заседания совета музея. За большую и плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения, 20 апреля 1990 года распоряжением Правительства РСФСР №450 школе №479 было присвоено имя Маршала В.И. Чуйкова, а в июне 2012 года она награждена Почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"», — сообщается на сайте школы.
Василий Чуйков — маршал, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год — командующий 62 армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве. Похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане рядом с воинами, погибшими в этой битве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Пышме строится новое здание для школы №4
10 апреля 2023
10 апреля 2023