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Белгородские власти выясняют причины появления «кровавых водоемов»
Россия и мир
Фото: страница в ВК главы администрации Красногвардейского района
В двух районах Белгородской области появились водоемы с красной жидкостью неизвестного происхождения.
Некоторые жители пишут в соцсетях, что «кровавые водоемы» якобы имеют резкий химический запах и расположены рядом с жилыми домами.
Информацию о сливе неустановленной жидкости подтвердили районные власти. Чиновники утверждают, что опасности для населения нет, при этом результаты проверки пока неизвестны. «В нашем районе произошёл случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Движение жидкости локализовано», — написала накануне в соцсетях глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
По ее словам, власти обратились в полицию и в экослужбу, проведен забор грунта и жидкости.
Вечером 12 апреля власти соседнего района также сообщили о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное.
«О проблеме знаю. На место выезжал. Незамедлительно оповестил экологические службы и правоохранительные органы. Организован забор жидкости и грунт», — в свою очередь написал в соцсети глава Красненского района Александр Полторабатько.
Он также утверждает, что «опасности для жителей территории нет», а о результатах проверки сообщат позже.
Некоторые жители пишут в соцсетях, что «кровавые водоемы» якобы имеют резкий химический запах и расположены рядом с жилыми домами.
Информацию о сливе неустановленной жидкости подтвердили районные власти. Чиновники утверждают, что опасности для населения нет, при этом результаты проверки пока неизвестны. «В нашем районе произошёл случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Движение жидкости локализовано», — написала накануне в соцсетях глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
По ее словам, власти обратились в полицию и в экослужбу, проведен забор грунта и жидкости.
Вечером 12 апреля власти соседнего района также сообщили о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное.
«О проблеме знаю. На место выезжал. Незамедлительно оповестил экологические службы и правоохранительные органы. Организован забор жидкости и грунт», — в свою очередь написал в соцсети глава Красненского района Александр Полторабатько.
Он также утверждает, что «опасности для жителей территории нет», а о результатах проверки сообщат позже.
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