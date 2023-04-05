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СМИ: в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школе, есть пострадавшие.
По данным «Фонтанки», ЧП произошло в школе № 633 Калининского района. По предварительной информации, один из школьников принес из дома пневматический пистолет. Сообщается, что он произвел несколько выстрелов на улице перед школой, затем в здании самой школы.
«Фонтанка» пишет, что одноклассники получили непроникающие ранения легкой степени. Сколько именно детей пострадали, не уточняется.
На месте работают полиция и СК.
Обновлено. По информации «Известий», подросток стрелял из пластмассового пистолета пластмассовыми пульками. Он сам якобы назвал это «шуткой». Четыре ученика получили синяки. Подросток стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, пишет издание.
По данным «Фонтанки», ЧП произошло в школе № 633 Калининского района. По предварительной информации, один из школьников принес из дома пневматический пистолет. Сообщается, что он произвел несколько выстрелов на улице перед школой, затем в здании самой школы.
«Фонтанка» пишет, что одноклассники получили непроникающие ранения легкой степени. Сколько именно детей пострадали, не уточняется.
На месте работают полиция и СК.
Обновлено. По информации «Известий», подросток стрелял из пластмассового пистолета пластмассовыми пульками. Он сам якобы назвал это «шуткой». Четыре ученика получили синяки. Подросток стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, пишет издание.
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