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Калужский губернатор Шапша объяснил громкие «хлопки» в регионе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Калужский губернатор Владислав Шапша утверждает, что «хлопки», о которых в четверг сообщили жители региона, произошли в результате пролета сверхзвуковых самолетов.
«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролёт сверхзвуковых самолетов», — написал Шапша в телеграм-канале.
Ранее в четверг жители Калуги сообщили в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы. Очевидцы говорят, что было как минимум четыре «взрыва». Некоторые пользователи утверждают, что в домах дребезжали окна и качались люстры. В телеграм-каналах появилась информация, что громкие звуки слышали также в Тульской области и в Подмосковье.
«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролёт сверхзвуковых самолетов», — написал Шапша в телеграм-канале.
Ранее в четверг жители Калуги сообщили в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы. Очевидцы говорят, что было как минимум четыре «взрыва». Некоторые пользователи утверждают, что в домах дребезжали окна и качались люстры. В телеграм-каналах появилась информация, что громкие звуки слышали также в Тульской области и в Подмосковье.
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