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В Париже протестующие возвели баррикады у здания Конституционного совета
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы.
В четверг у здания Конституционного совета в Париже демонстранты возвели баррикады из мусорных баков и контейнеров, сообщают французские СМИ. Люди с дымовыми шашками взбираются на баки и выкрикивают лозунги. На одном из плакатов, судя по опубликованным кадрам, надпись «Реформу – в мусор».
Продолжаются забастовки на мусороперерабатывающих заводах, люди перекрывают трассы, выходят на железнодорожные пути, жгут покрышки.
Профсоюзы заявили, что на улицы вышли более 325 000 человек. В МВД утверждают, что число протестующих в городах Франции в четверг уже превысило миллион человек.
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет должен принять окончательное решение о поддержке проекта правительства.
В четверг у здания Конституционного совета в Париже демонстранты возвели баррикады из мусорных баков и контейнеров, сообщают французские СМИ. Люди с дымовыми шашками взбираются на баки и выкрикивают лозунги. На одном из плакатов, судя по опубликованным кадрам, надпись «Реформу – в мусор».
Продолжаются забастовки на мусороперерабатывающих заводах, люди перекрывают трассы, выходят на железнодорожные пути, жгут покрышки.
Профсоюзы заявили, что на улицы вышли более 325 000 человек. В МВД утверждают, что число протестующих в городах Франции в четверг уже превысило миллион человек.
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет должен принять окончательное решение о поддержке проекта правительства.
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