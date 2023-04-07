В Париже протестующие возвели баррикады у здания Конституционного совета

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы.В четверг у здания Конституционного совета в Париже демонстранты возвели баррикады из мусорных баков и контейнеров, сообщают французские СМИ. Люди с дымовыми шашками взбираются на баки и выкрикивают лозунги. На одном из плакатов, судя по опубликованным кадрам, надпись «Реформу – в мусор».Продолжаются забастовки на мусороперерабатывающих заводах, люди перекрывают трассы, выходят на железнодорожные пути, жгут покрышки.Профсоюзы заявили, что на улицы вышли более 325 000 человек. В МВД утверждают, что число протестующих в городах Франции в четверг уже превысило миллион человек.В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет должен принять окончательное решение о поддержке проекта правительства.