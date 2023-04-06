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Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, получил пожизненный срок за массовое убийство.
Обвинительный приговор вынес Верховный суд Татарстана.
В ноябре прошлого года Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек.
Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу 11 мая 2021 года. Погибли девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Более 20 человек были ранены.
Стрелка обвиняли по нескольким статьям УК.
Обвинительный приговор вынес Верховный суд Татарстана.
В ноябре прошлого года Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек.
Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу 11 мая 2021 года. Погибли девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Более 20 человек были ранены.
Стрелка обвиняли по нескольким статьям УК.
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