Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, получил пожизненный срок за массовое убийство.Обвинительный приговор вынес Верховный суд Татарстана.В ноябре прошлого года Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек.Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу 11 мая 2021 года. Погибли девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Более 20 человек были ранены.Стрелка обвиняли по нескольким статьям УК.