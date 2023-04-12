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В Россию прекратят поставки препаратов для диабетиков «Ребелсас» и «Оземпик»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Препарат «Ребелсас» для диабетиков прекратят поставлять в Россию со следующего года.
Об этом Росздравнадзор предупредила датская фармкомпания Novo Nordisk, пишет РБК. Поставки продолжат до конца 2023 года.
«Ребелсас» назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа для контроля уровня сахара в крови. Действующее вещество — семаглутид.
В Росздравнадзоре уточнили, что на российском рынке есть аналоги с международными непатентованными наименованиями Эксенатид, Дулаглутид и Лираглутид.
По данным РБК, к концу года в РФ прекратят поставлять еще один препарат для диабетиков, «Оземпик», с тем же действующим веществом. Его производит та же компания.
Препарат также назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа.
Об этом Росздравнадзор предупредила датская фармкомпания Novo Nordisk, пишет РБК. Поставки продолжат до конца 2023 года.
«Ребелсас» назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа для контроля уровня сахара в крови. Действующее вещество — семаглутид.
В Росздравнадзоре уточнили, что на российском рынке есть аналоги с международными непатентованными наименованиями Эксенатид, Дулаглутид и Лираглутид.
По данным РБК, к концу года в РФ прекратят поставлять еще один препарат для диабетиков, «Оземпик», с тем же действующим веществом. Его производит та же компания.
Препарат также назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа.
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