В Россию прекратят поставки препаратов для диабетиков «Ребелсас» и «Оземпик»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Препарат «Ребелсас» для диабетиков прекратят поставлять в Россию со следующего года.Об этом Росздравнадзор предупредила датская фармкомпания Novo Nordisk, пишет РБК. Поставки продолжат до конца 2023 года.«Ребелсас» назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа для контроля уровня сахара в крови. Действующее вещество — семаглутид.В Росздравнадзоре уточнили, что на российском рынке есть аналоги с международными непатентованными наименованиями Эксенатид, Дулаглутид и Лираглутид.По данным РБК, к концу года в РФ прекратят поставлять еще один препарат для диабетиков, «Оземпик», с тем же действующим веществом. Его производит та же компания.Препарат также назначают взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа.