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Во Владивостоке экс-глава департамента образования осужден на 9,5 года за убийство
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд во Владивостоке приговорил местного жителя к девяти с половиной годам колонии за убийство, которое он совершил еще в 2013 году. Ранее обвинительный вердикт вынесли присяжные.
РИА Новости со ссылкой на источники уточняет, что речь о бывшем директоре департамента образования и науки администрации Приморского края.
Мужчину осудили за убийство жены. В 2013 году супруги поссорились на фоне предстоящего развода, во время конфликта муж несколько раз ударил жену складным ножом. Женщина скончалась на месте.
После мужчина попытался инсценировать нападение и совершил «самоподвешивание». «Желая избежать ответственности за совершенное преступление, мужчина решил инсценировать разбойное нападение на его семью: разбросал вещи по квартире, выбросил золотые украшения, имитируя их хищение, после чего совершил самоподвешивание на ремне для придания видимости попытки нападения на него, после чего покинул квартиру и был обнаружен соседями в кабине лифта», — сообщили в региональной прокуратуре.
В начале апреля суд присяжных признал мужчину не заслуживающим снисхождения.
Экс-глава департамента получил 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.
РИА Новости со ссылкой на источники уточняет, что речь о бывшем директоре департамента образования и науки администрации Приморского края.
Мужчину осудили за убийство жены. В 2013 году супруги поссорились на фоне предстоящего развода, во время конфликта муж несколько раз ударил жену складным ножом. Женщина скончалась на месте.
После мужчина попытался инсценировать нападение и совершил «самоподвешивание». «Желая избежать ответственности за совершенное преступление, мужчина решил инсценировать разбойное нападение на его семью: разбросал вещи по квартире, выбросил золотые украшения, имитируя их хищение, после чего совершил самоподвешивание на ремне для придания видимости попытки нападения на него, после чего покинул квартиру и был обнаружен соседями в кабине лифта», — сообщили в региональной прокуратуре.
В начале апреля суд присяжных признал мужчину не заслуживающим снисхождения.
Экс-глава департамента получил 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.
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