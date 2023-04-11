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На Алтае более 30 школьников обратились к врачам после распыления перцового баллончика
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Алтае более 30 детей обратились за медицинской помощью после распыления перцового баллончика в одной из школ Бийского района.
По данным ТАСС, пятерым потребовалась госпитализация.
Всем детям 11-12 лет, сообщили в региональном Минздраве. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Обстоятельства выясняются. Региональная прокуратура уточняет, что дети пострадали в школе села Первомайское. Предположительно, баллончик распылил мальчик 2010 года рождения.
По данным ТАСС, пятерым потребовалась госпитализация.
Всем детям 11-12 лет, сообщили в региональном Минздраве. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Обстоятельства выясняются. Региональная прокуратура уточняет, что дети пострадали в школе села Первомайское. Предположительно, баллончик распылил мальчик 2010 года рождения.
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