На Алтае более 30 школьников обратились к врачам после распыления перцового баллончика

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На Алтае более 30 детей обратились за медицинской помощью после распыления перцового баллончика в одной из школ Бийского района.По данным ТАСС, пятерым потребовалась госпитализация.Всем детям 11-12 лет, сообщили в региональном Минздраве. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.Обстоятельства выясняются. Региональная прокуратура уточняет, что дети пострадали в школе села Первомайское. Предположительно, баллончик распылил мальчик 2010 года рождения.