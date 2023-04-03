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Депутат ГД Нилов предложил ввести военный налог
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил ввести в РФ военный налог. Он полагает, что достаточно «двух-трех процентов к НДФЛ».
По его словам, такая практика применяется во многих странах. «Ввести на время военной операции военный налог. Два-три процента к налогу на доходы физических лиц. Это что — невозможные какие-то траты и потери? Ципсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, сейчас опять в очередной раз набросится на меня <...> Но я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным. Я обращаюсь к мужчинам. <...> Заплатив тысячу, две тысячи в месяц вот эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 45-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшую проблему», — заявил Нилов (видео опубликовано в телеграм-канале «Осторожно, новости»).
Кроме того, депутат считает, что реестр воинского учета нужно начать использовать не осенью, как ранее предложил глава Минцифры, а раньше — до конца весеннего призыва.
Предложение министерства запустить реестр к осеннему призыву депутат раскритиковал и назвал это заявление «немножко странным». Он пожаловался, что депутаты «в ускоренном порядке рассматривают закон и запускают всю процедуру», а министр «к осени только-только выполнит эту работу».
«Надо посмотреть. Может быть, все-таки мы в особое время <...> будем как-то побыстрее реализовывать принятые законы в Государственной Думе, в Совете Федерации и подписанные президентом», — сказал депутат (еще до того, как Совфед одобрил резонансный законопроект).
При этом он добавил, что «спешка не нужна, но и раскачивание такое ни к чему».
По его словам, такая практика применяется во многих странах. «Ввести на время военной операции военный налог. Два-три процента к налогу на доходы физических лиц. Это что — невозможные какие-то траты и потери? Ципсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, сейчас опять в очередной раз набросится на меня <...> Но я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным. Я обращаюсь к мужчинам. <...> Заплатив тысячу, две тысячи в месяц вот эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 45-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшую проблему», — заявил Нилов (видео опубликовано в телеграм-канале «Осторожно, новости»).
Кроме того, депутат считает, что реестр воинского учета нужно начать использовать не осенью, как ранее предложил глава Минцифры, а раньше — до конца весеннего призыва.
Предложение министерства запустить реестр к осеннему призыву депутат раскритиковал и назвал это заявление «немножко странным». Он пожаловался, что депутаты «в ускоренном порядке рассматривают закон и запускают всю процедуру», а министр «к осени только-только выполнит эту работу».
«Надо посмотреть. Может быть, все-таки мы в особое время <...> будем как-то побыстрее реализовывать принятые законы в Государственной Думе, в Совете Федерации и подписанные президентом», — сказал депутат (еще до того, как Совфед одобрил резонансный законопроект).
При этом он добавил, что «спешка не нужна, но и раскачивание такое ни к чему».
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