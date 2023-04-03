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Глава Минцифры: электронные повестки можно будет обжаловать в ускоренном порядке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на шесть вопросов пользователей о цифровизации воинского учета, в том числе о сроках запуска единого реестра и обжаловании повесток.
Разъяснения опубликованы в отраслевом телеграм-канале министерства.
О сроках запуска реестра воинского учета. «Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил Шадаев.
Разработкой реестра, по его словам, занимается Минцифры по заданию Минобороны. «С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена). Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через Госуслуги», — написал Шадаев.
О личном кабинете военнообязанного. Уведомление о том, что выписана повестка, придёт в личный кабинет на Госуслугах, «если только пользователь сам не отключит эту функцию», заявил глава Минцифры. «Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда». По его словам, в личном кабинете каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если есть неточности, можно через портал подать заявление на исправление ошибок.
Также, со слов Шадаева, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на Госуслугах.
Об отсрочке и обжаловании повестки. «Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы», — заявил Шадаев.
По его словам, обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и «многое другое». «Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней», — утверждает глава ведомства.
Он уточнил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. «При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке».
Автоматическая постановка на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки — в случае, «если гражданин достиг определенного возраста, недавно получил гражданство или сменил место жительства».
О мобилизации. На вопрос «связаны ли поправки о призыве с планами по возобновлению мобилизации», Шадаев ответил «нет». «Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту».
О поддержке ИТ- сотрудников. Шадаев заявил, что ведомство продолжит помогать «отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными средствами».
Шадаев предупредил, что ответы на эти вопросы «могут корректироваться и дополняться по мере уточнения ситуации». Глава Минцифры признал «нервозность» после принятия закона. «Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая - повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить», — заявил он.
Разъяснения опубликованы в отраслевом телеграм-канале министерства.
О сроках запуска реестра воинского учета. «Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил Шадаев.
Разработкой реестра, по его словам, занимается Минцифры по заданию Минобороны. «С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена). Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через Госуслуги», — написал Шадаев.
О личном кабинете военнообязанного. Уведомление о том, что выписана повестка, придёт в личный кабинет на Госуслугах, «если только пользователь сам не отключит эту функцию», заявил глава Минцифры. «Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда». По его словам, в личном кабинете каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если есть неточности, можно через портал подать заявление на исправление ошибок.
Также, со слов Шадаева, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на Госуслугах.
Об отсрочке и обжаловании повестки. «Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы», — заявил Шадаев.
По его словам, обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и «многое другое». «Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней», — утверждает глава ведомства.
Он уточнил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. «При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке».
Автоматическая постановка на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки — в случае, «если гражданин достиг определенного возраста, недавно получил гражданство или сменил место жительства».
О мобилизации. На вопрос «связаны ли поправки о призыве с планами по возобновлению мобилизации», Шадаев ответил «нет». «Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту».
О поддержке ИТ- сотрудников. Шадаев заявил, что ведомство продолжит помогать «отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными средствами».
Шадаев предупредил, что ответы на эти вопросы «могут корректироваться и дополняться по мере уточнения ситуации». Глава Минцифры признал «нервозность» после принятия закона. «Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая - повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить», — заявил он.
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