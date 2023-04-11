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Совфед принял закон об электронных повестках, один сенатор проголосовал против

16.03 Среда, 12 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных одобрен в Совфеде.

За его принятие проголосовали 163 сенатора. Один проголосовал против.

Ранее с критикой законопроекта выступила сенатор Людмила Нарусова.

Валентина Матвиенко признала, что сенаторы во время обсуждения законопроекта допустили ошибку. «Этот закон вызвал много бурных комментариев. Считаю, что это наша ошибка как законодателей, что мы не сумели обеспечить должную информированность граждан о содержании этого закона», — цитирует Матвиенко телеграм-канал Совета Федерации.

Уточняется, что «председатель СФ подробно прокомментировала основные положения закона во время заседания».

Во вторник ГД оперативно приняла закон в третьем чтении. Депутат от КПРФ Нина Останина раскритиковала скорость принятия федерального закона. На многие вопросы она и другие депутаты не получили ответа. По ее словам, «такого еще не было на ее памяти». Между тем, депутат проголосовала «за» принятие ФЗ.

Глава Минцифры Шадаев в среду также признал определенную «нервозность» после принятия закона и попытался разъяснить некоторые положения.

Пресс-секретарь Кремля Песков в среду заявил, что скорость принятия законопроекта объясняется важностью документа и изменений.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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