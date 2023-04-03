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Пятизвездочный отель в Шерегеше построит «УГМК-Застройщик»

17.06 Среда, 12 апреля 2023
Россия и мир
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство первого апарт-комплекса в Шерегеше, которое стало важным этапом для компании, являющейся мастером-девелопером спортивно-туристического комплекса.

Горнолыжный курорт ежегодно привлекает около 2 миллионов любителей активных видов спорта своим снегом, называемым за особую мягкость пухляком, чистым воздухом и пейзажами. Однако действующая инфраструктура в сезон загружена и не позволяет в полной мере предоставить все возможности большему количеству отдыхающих.

В настоящее время «УГМК-Застройщик» придает новый импульс территории. По задумке создателей проекта архитектура всего проекта будет выполнена в стиле шале, а курорт станет настоящей экосистемой, где на первом же этапе для гостей будет предусмотрена вся ключевая инфраструктура.

В апарт-комплексе откроется первый на курорте пятизвездочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Дополнительно здесь появятся панорамный двухуровневый ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом, караоке-бар, фитнес-зал, магазины. В инфраструктуру первого дома также войдут комфортабельные апартаменты площадью от 23 до 72 квадратных метров с террасами под открытым небом, а также удобными помещениями для хранения горнолыжного оборудования - ski-room. Примечательно, что объект будет находится вблизи новых трасс и подъемников – буквально в 40 метрах, что обеспечит отдыхающим быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам.

Первый апарт-комплекс уже получил название «Шермонт». Авторы посчитали, что в его лаконичном названии есть несколько смыслов. Во-первых, «Шер» – производное от названия курорта Шерегеш, а звучное «монт» – это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера – прородителя современного сноуборда.
«Можно говорить о том, что реализация проекта глобального преобразования территории Шерегеша вступает в новый практический этап, - отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Мы понимаем какая ответственность лежит на наших плечах, и сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы Шерегеш вошел в число лучших горнолыжных курортов мира».

Проект спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства. Его реализация предусматривает пять этапов и продлится до 2042 года. Результатом станет превращение Шерегеша в востребованный курорт, который смогут посещать круглый год несколько миллионов человек.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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