Депутат ГД Останина раскритиковала оперативное принятие закона об электронных повестках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Госдума 11 апреля единогласно в третьем чтении приняла резонансный ФЗ об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Решение было принято практически сразу после второго чтения.Депутат от КПРФ Нина Останина, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, раскритиковала скорость принятия федерального закона. На многие вопросы она и другие депутаты не получили ответа. По ее словам, «такого еще не было на ее памяти».«Чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью (вероятно, имеется в виду выступление в эфире госканала главы комитета ГД по обороне Картаполова, который рассказал о некоторых поправках — прим. ред.) и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, — такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег», — заявила Останина.По ее словам, такое принятие ФЗ является проявлением «неуважительного отношения к депутатам».Останина обратилась к спикеру ГД Володину и напомнила про ответственность каждого депутата за принятые законы. «Вы сами говорили, после того, как закон принят ГД в третьем чтении, он перестает быть авторским. Это не группа авторская, не профильный комитет, это все депутаты Государственной Думы несут ответственность за этот законопроект. И когда наши избиратели спросят нас за содержание каждой статьи законопроекта, я не могу отвечать так же невнятно, как, к сожалению, не обижайтесь, Андрей Валерьевич, вы отвечали на наши вопросы (Андрей Картаполов, глава комитета по обороне — прим. ред.)», — заявила Останина.