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В Казахстане почти полсотни медиков отравились в ресторане
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Казахстане около 50 медицинских работников отравились в одном из рестораном Актау.
По данным местных СМИ, медики почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар (разговение в дни мусульманского поста).
Десять человек были госпитализированы с симптомами отравления, пишет Оrda.kz. По данным других СМИ, некоторые врачи находятся в инфекционном отделении уже несколько дней. У пациентов высокая температура, рвота, проблемы с ЖКТ, боль в животе, всеобщая интоксикация.
Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно.
По данным местных СМИ, медики почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар (разговение в дни мусульманского поста).
Десять человек были госпитализированы с симптомами отравления, пишет Оrda.kz. По данным других СМИ, некоторые врачи находятся в инфекционном отделении уже несколько дней. У пациентов высокая температура, рвота, проблемы с ЖКТ, боль в животе, всеобщая интоксикация.
Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно.
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