В Казахстане почти полсотни медиков отравились в ресторане

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Казахстане около 50 медицинских работников отравились в одном из рестораном Актау.По данным местных СМИ, медики почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар (разговение в дни мусульманского поста).Десять человек были госпитализированы с симптомами отравления, пишет Оrda.kz. По данным других СМИ, некоторые врачи находятся в инфекционном отделении уже несколько дней. У пациентов высокая температура, рвота, проблемы с ЖКТ, боль в животе, всеобщая интоксикация.Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно.