Возрастное ограничение 18+
СМИ: Саратовский военком арестован по делу о крупной взятке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Саратове суд заключил под стражу военкома Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Олега Садомова.
Военком арестован на два месяца, до 27 мая, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Сообщается, что адвокат военкома обжаловал решение районного суда об аресте, но затем отозвал апелляцию.
Информация о заключении военкома под стражу появилась в СМИ 11 апреля. На данный момент официальных комментариев по делу пока нет.
Военком арестован на два месяца, до 27 мая, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Сообщается, что адвокат военкома обжаловал решение районного суда об аресте, но затем отозвал апелляцию.
Информация о заключении военкома под стражу появилась в СМИ 11 апреля. На данный момент официальных комментариев по делу пока нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
04 апреля 2023
04 апреля 2023