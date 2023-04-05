В Астане были задержаны более 120 протестующих нефтяников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Астане в минувший вторник были задержаны более 120 нефтяников Жанаозена, которые вышли с протестом к зданию министерства энергетики.В Генпрокуратуре утверждают, что все они уже отпущены. Пять участников привлечены к административной ответственности. По данным местных СМИ, десять человек из числа протестующих остались в столице для переговоров, остальные утром уехали в Жанаозен.Забастовки и протесты продолжились в среду, пишет Orda. По данным издания, в одной из компаний в Жанаозене техника не вышла на работу. «Мы продолжаем забастовку и поддерживаем требования жанаозенцев, задержанных в Астане», — говорят работники.Также утром в среду в Жанаозене группа протестующих перекрыла дорогу. Сообщается, что были задержаны 24 человека, однако всех якобы отпустили после профилактической беседы.По словам депутатов РК, «конфликт далеко еще не исчерпан» и переговоры еще предстоят.В минувший понедельник в Астане с акцией протеста к зданию министерства энергетики вышли около 150 уволенных рабочих «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена. Люди потребовали трудоустройства, достойную зарплату и соцпакет, заключения трудового договора минимум на три года.Протестующие провели ночь на улице, во вторник вечером полиция начала задержания. После, по данным СМИ Казахстана, люди вышли на улицы в Жанаозене с требованием освободить задержанных нефтяников. По разным данным, на площади города собрались от нескольких сотен до двух тысяч человек.