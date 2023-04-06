Возрастное ограничение 18+
ГД приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу вейпов детям
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Спикер ГД Володин заявил, что «в РФ введен полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним». Добавим, что законопроект принят пока только в первом чтении.
«Решение принято. Принятый сегодня Государственной Думой законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним», — заявил Володин.
Документом также предлагается запретить:
- розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;
- выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»;
- открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.
Законопроект предлагает также ограничить рекламу, в которой используются «изображения и упоминания» устройства, и запретить показывать ее детям младше 12 лет.
Авторами документа стали Володин и представители всех фракций — более 400 депутатов.
«Решение принято. Принятый сегодня Государственной Думой законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним», — заявил Володин.
Документом также предлагается запретить:
- розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;
- выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»;
- открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.
Законопроект предлагает также ограничить рекламу, в которой используются «изображения и упоминания» устройства, и запретить показывать ее детям младше 12 лет.
Авторами документа стали Володин и представители всех фракций — более 400 депутатов.
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