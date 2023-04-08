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Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в РФ
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию в РФ для финансирования приоритетных проектов.
Костин назвал три главных приоритета в развитии страны в новых условиях «после февраля»:
- оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры;
- перезапуск промышленности на базе инноваций и импортозамещения;
- укрепление обороноспособности страны за счет развития ВПК.
«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — пишет Костин в колонке для РБК.
Возобновление приватизации, по его словам, позволит не только привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но и придаст «мощный импульс» в тех сферах, где важны способность принимать нестандартные решения и инициативность.
Костин перечислил еще несколько «плюсов» приватизации: «укрепление основ рыночных механизмов; придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью; формирование новой генерации менеджеров». Также приватизация обеспечит конкуренцию, которая необходима для здорового функционирования экономики, считает Костин.
В качестве других источников финансирования для экономики он называет повышение уровня госдолга и «ликвидные средства Фонда национального благосостояния», из которого уже финансируются приоритетные инвестпроекты. «Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать», — полагает Костин.
Комментируя обстановку в мире, банкир заявил, что «финансовое, экономическое и информационное противостояние» будет продолжаться не один год. «Не надо строить иллюзий: ни завтра, ни через пять лет оно не закончится», — заявил глава ВТБ.
Костин назвал три главных приоритета в развитии страны в новых условиях «после февраля»:
- оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры;
- перезапуск промышленности на базе инноваций и импортозамещения;
- укрепление обороноспособности страны за счет развития ВПК.
«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — пишет Костин в колонке для РБК.
Возобновление приватизации, по его словам, позволит не только привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но и придаст «мощный импульс» в тех сферах, где важны способность принимать нестандартные решения и инициативность.
Костин перечислил еще несколько «плюсов» приватизации: «укрепление основ рыночных механизмов; придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью; формирование новой генерации менеджеров». Также приватизация обеспечит конкуренцию, которая необходима для здорового функционирования экономики, считает Костин.
В качестве других источников финансирования для экономики он называет повышение уровня госдолга и «ликвидные средства Фонда национального благосостояния», из которого уже финансируются приоритетные инвестпроекты. «Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать», — полагает Костин.
Комментируя обстановку в мире, банкир заявил, что «финансовое, экономическое и информационное противостояние» будет продолжаться не один год. «Не надо строить иллюзий: ни завтра, ни через пять лет оно не закончится», — заявил глава ВТБ.
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