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На Алтае судья получил 13 лет колонии строгого режима за коррупцию
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Судья Арбитражного суда Алтайского края приговорен к 13 годам в колонии строгого режима. Он признан виновным в коррупционных преступлениях.
По данным СК, в 2010 году судья Алексей Городов получил взятку в виде машины Toyota Land Cruiser 120 Prado «по существенно заниженной цене» от некоего гражданина Долгова. Позже за взятки он принимал судебные решения в интересах этого человека — по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма составила два миллиона рублей.
Кроме того, судья за крупные взятки от предпринимателя отказывал удовлетворить заявления конкурсных управляющих по арбитражным делам, которые касаются объектов недвижимости. Общая сумма составила 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Полномочия Городова, как судьи, были приостановлены решением квалификационной коллегии в 2020 году. В СК уточнили, что в ходе расследования он отрицал свою вину и пытался «ввести следствие в заблуждение».
Городов признан виновным в совершении нескольких преступлений по коррупционным статьям. Он получил 13 лет в колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей.
Также суд конфисковал в доход государства средства, соответствующие сумме взяток, а на имущество осужденного наложен арест.
По данным СК, в 2010 году судья Алексей Городов получил взятку в виде машины Toyota Land Cruiser 120 Prado «по существенно заниженной цене» от некоего гражданина Долгова. Позже за взятки он принимал судебные решения в интересах этого человека — по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма составила два миллиона рублей.
Кроме того, судья за крупные взятки от предпринимателя отказывал удовлетворить заявления конкурсных управляющих по арбитражным делам, которые касаются объектов недвижимости. Общая сумма составила 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Полномочия Городова, как судьи, были приостановлены решением квалификационной коллегии в 2020 году. В СК уточнили, что в ходе расследования он отрицал свою вину и пытался «ввести следствие в заблуждение».
Городов признан виновным в совершении нескольких преступлений по коррупционным статьям. Он получил 13 лет в колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей.
Также суд конфисковал в доход государства средства, соответствующие сумме взяток, а на имущество осужденного наложен арест.
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