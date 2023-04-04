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В Москве шесть человек пострадали из-за разбитой банки с формалином в пункте выдачи
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В московском пункте выдачи СДЭК сотрудник уронил посылку и разбил содержимое. Предположительно, в посылке находился формалин.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что за медицинской помощью обратились шесть человек. Людей из помещения эвакуировали.
Уточняется, что разбилась емкость объемом один литр.
Формалин — это водный раствор, содержащий 52% воды, 40% формальдегида и 8% метилового спирта. Формальдегид токсичен.
Симптомы отравления — бледность, упадок сил, бессознательное состояние, затруднённое дыхание, головная боль, нередко случаются судороги.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что за медицинской помощью обратились шесть человек. Людей из помещения эвакуировали.
Уточняется, что разбилась емкость объемом один литр.
Формалин — это водный раствор, содержащий 52% воды, 40% формальдегида и 8% метилового спирта. Формальдегид токсичен.
Симптомы отравления — бледность, упадок сил, бессознательное состояние, затруднённое дыхание, головная боль, нередко случаются судороги.
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