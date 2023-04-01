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Экс-мэра Старого Оскола заподозрили в новых взятках почти на 9 миллионов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В деле бывшего мэра Старого Оскола Белгородской области появились новые эпизоды. Напомним, экс-мэр Александр Сергиенко, глава «Газпром межрегионгаз Белгород» был задержан в марте по делу о коррупции. Суд арестовал его до 18 мая.
По версии СК, вскрылись еще два факта крупной взятки. Один из эпизодов связан со строительством школы в Старом Осколе в 2019 году. СК считает, что Сергиенко получил от коммерсантов взятку в 8 миллионов рублей за «беспрепятственное предоставление разрешения на строительство и последующее разрешение на ввод в эксплуатацию школы».
Второй эпизод касается капремонта одной из школ города. Директору фирмы пообещали помочь с приёмкой выполненных работ. По версии СК, экс-мэр получил 850 тысяч рублей «во исполнение достигнутой договоренности».
Ранее Сергиенко заподозрили в получении взяток на сумму в 15 миллионов. Сообщалось, что речь идет о деньгах, имуществе и услугах.
Напомним, дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере).
По версии СК, вскрылись еще два факта крупной взятки. Один из эпизодов связан со строительством школы в Старом Осколе в 2019 году. СК считает, что Сергиенко получил от коммерсантов взятку в 8 миллионов рублей за «беспрепятственное предоставление разрешения на строительство и последующее разрешение на ввод в эксплуатацию школы».
Второй эпизод касается капремонта одной из школ города. Директору фирмы пообещали помочь с приёмкой выполненных работ. По версии СК, экс-мэр получил 850 тысяч рублей «во исполнение достигнутой договоренности».
Ранее Сергиенко заподозрили в получении взяток на сумму в 15 миллионов. Сообщалось, что речь идет о деньгах, имуществе и услугах.
Напомним, дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере).
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