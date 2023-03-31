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СК заявил о 20 обысках в Петербурге по делу о хищении денег на капремонт
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге СК сообщил об обысках по делу о хищениях денег, предназначенных для капремонта.
«Проводится около 20 обысков по местам жительства руководителей коммерческих организаций, государственных учреждений, в офисных помещениях организаций подрядчиков и Фонда капитального строительства», — сообщили накануне в ведомстве.
Ранее с жалобами в СК обратились жильцы многоквартирных домов Красногвардейского района. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Дело касается хищения бюджетных средств и денег граждан, которые заплатили за капремонт по своим квитанциям.
По данным СК, госконтракты были заключены НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» с рядом коммерческих организаций.
В рамках обысков изымаются документы и предметы, представляющие интерес для следствия.
«Проводится около 20 обысков по местам жительства руководителей коммерческих организаций, государственных учреждений, в офисных помещениях организаций подрядчиков и Фонда капитального строительства», — сообщили накануне в ведомстве.
Ранее с жалобами в СК обратились жильцы многоквартирных домов Красногвардейского района. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Дело касается хищения бюджетных средств и денег граждан, которые заплатили за капремонт по своим квитанциям.
По данным СК, госконтракты были заключены НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» с рядом коммерческих организаций.
В рамках обысков изымаются документы и предметы, представляющие интерес для следствия.
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