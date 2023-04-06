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На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту в 12 км, это четвертый выброс за сутки
Россия и мир
Фото: Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН»
На Камчатке вулкан Безымянный в четвертый раз за сутки выбросил пепел. Высота последнего выброса составила 12 000 метров, сообщили в региональном МЧС.
За минувшие сутки пепел поднимался на высоту от 5 000 до 6 000 метров.
«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — заявили в МЧС, добавив, что в районе так же нет зарегистрированных туристических групп.
Информации о выпадении пепла на территории населенных пунктов пока нет.
Код авиационной опасности в районе вулкана повысили до «красного». Высота Безымянного составляет 2 882 м.
Ранее 7 апреля Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН» сообщил о землетрясении. Очаг находился в 153 км от Северо-Курильска, глубина 49 км, магнитуда 6.4.
За минувшие сутки пепел поднимался на высоту от 5 000 до 6 000 метров.
«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — заявили в МЧС, добавив, что в районе так же нет зарегистрированных туристических групп.
Информации о выпадении пепла на территории населенных пунктов пока нет.
Код авиационной опасности в районе вулкана повысили до «красного». Высота Безымянного составляет 2 882 м.
Ранее 7 апреля Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН» сообщил о землетрясении. Очаг находился в 153 км от Северо-Курильска, глубина 49 км, магнитуда 6.4.
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