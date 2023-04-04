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Продюсеру Пригожину вызвали «скорую» во время съемок
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная помощь врачей во время съемок телешоу.
Об этом рассказала его соведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, у Пригожина поднялось высокое давление и онемела половина лица, пишут «Известия». На съемочную площадку вызвали «скорую».
Пригожин свое состояние пока не комментировал.
Об этом рассказала его соведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, у Пригожина поднялось высокое давление и онемела половина лица, пишут «Известия». На съемочную площадку вызвали «скорую».
Пригожин свое состояние пока не комментировал.
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