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В Париже протестующие с дымовыми шашками ворвались в офис крупной инвесткомпании
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В четверг в нескольких городах Франции продолжаются акции протеста против принятой пенсионной реформы. На улицах шествия, люди вновь поджигают мусорные баки и пустили в ход дымовые шашки.
В Париже демонстранты ворвались в здание, в котором, среди прочего, расположен офис международной инвесткомпании Blackrock, пишет Le Monde. На опубликованных кадрах видно, как десятки людей с флагами, в красной от огня дымовой завесе беспрепятственно заходят внутрь. Они провели внутри около 20 минут, после чего, скандируя лозунги, вышли на улицы и продолжили шествие. Журналисты сообщают, что «повреждений и пострадавших нет».
Шествие также прошло в Лионе. Группа радикально настроенных активистов поджигала на улицах светофоры.
Некоторые протестующие в Бордо признали, что теряют зарплату из-за забастовок, но при этом заявили, что «предпочитают есть одну картошку, а не умереть на работе».
О забастовке вновь объявили сотрудники средних школ и вузов. К акциям присоединилась в том числе Сорбонна, пишет издание. Доступ в университетские здания перекрывают мусорными баками и велосипедами.
Между тем, некоторые жители, которые ранее поддерживали акции, сейчас заявляют о том, что вынуждены «смириться». Так, один из учителей сказал журналистам, что в четверг на работу вышли все его коллеги, а протестует «лишь горстка забастовщиков». «Пенсионная реформа никого не устраивает, но все в итоге с ней смирились», — цитирует собеседника издание.
Сегодня утром в правительстве Франции признали, что властям «не удалось убедить» французов в необходимости пенсионной реформы.
В Париже демонстранты ворвались в здание, в котором, среди прочего, расположен офис международной инвесткомпании Blackrock, пишет Le Monde. На опубликованных кадрах видно, как десятки людей с флагами, в красной от огня дымовой завесе беспрепятственно заходят внутрь. Они провели внутри около 20 минут, после чего, скандируя лозунги, вышли на улицы и продолжили шествие. Журналисты сообщают, что «повреждений и пострадавших нет».
Шествие также прошло в Лионе. Группа радикально настроенных активистов поджигала на улицах светофоры.
Некоторые протестующие в Бордо признали, что теряют зарплату из-за забастовок, но при этом заявили, что «предпочитают есть одну картошку, а не умереть на работе».
О забастовке вновь объявили сотрудники средних школ и вузов. К акциям присоединилась в том числе Сорбонна, пишет издание. Доступ в университетские здания перекрывают мусорными баками и велосипедами.
Между тем, некоторые жители, которые ранее поддерживали акции, сейчас заявляют о том, что вынуждены «смириться». Так, один из учителей сказал журналистам, что в четверг на работу вышли все его коллеги, а протестует «лишь горстка забастовщиков». «Пенсионная реформа никого не устраивает, но все в итоге с ней смирились», — цитирует собеседника издание.
Сегодня утром в правительстве Франции признали, что властям «не удалось убедить» французов в необходимости пенсионной реформы.
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