Возрастное ограничение 18+
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку
Россия и мир
Санна Марин на встрече с журналистами в 2014 году. Фото: Вечерние Ведомости
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке.
Заявление об отставке правительства Санна Марин передала президенту страны, следует из трансляции телерадиокомпания Yle. Ниинистё принял просьбу об отставке.
Ранее стало известно, что правительство Марин уйдет в отставку после проигрыша на парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин получила 19,9% голосов, это третий результат. Партия получила 43 места в парламенте.
На первом месте — Национальная коалиционная партия (20,8% голосов), на втором — партия «Истинные финны» (20,1%).
На следующей неделе начнется формирование нового правительства.
Заявление об отставке правительства Санна Марин передала президенту страны, следует из трансляции телерадиокомпания Yle. Ниинистё принял просьбу об отставке.
Ранее стало известно, что правительство Марин уйдет в отставку после проигрыша на парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин получила 19,9% голосов, это третий результат. Партия получила 43 места в парламенте.
На первом месте — Национальная коалиционная партия (20,8% голосов), на втором — партия «Истинные финны» (20,1%).
На следующей неделе начнется формирование нового правительства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Британская компания подала 17 исков к свердловским предпринимателям из-за «Свинки Пеппы»
03 апреля 2023
03 апреля 2023
Водонапорной башне на Плотинке потребовался бариста
29 марта 2023
29 марта 2023