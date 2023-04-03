Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке.Заявление об отставке правительства Санна Марин передала президенту страны, следует из трансляции телерадиокомпания Yle. Ниинистё принял просьбу об отставке.Ранее стало известно, что правительство Марин уйдет в отставку после проигрыша на парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин получила 19,9% голосов, это третий результат. Партия получила 43 места в парламенте.На первом месте — Национальная коалиционная партия (20,8% голосов), на втором — партия «Истинные финны» (20,1%).На следующей неделе начнется формирование нового правительства.