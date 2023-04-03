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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку

12.54 Четверг, 6 апреля 2023
Россия и мир
Санна Марин на встрече с журналистами в 2014 году. Фото: Вечерние Ведомости
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке.

Заявление об отставке правительства Санна Марин передала президенту страны, следует из трансляции телерадиокомпания Yle. Ниинистё принял просьбу об отставке.

Ранее стало известно, что правительство Марин уйдет в отставку после проигрыша на парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин получила 19,9% голосов, это третий результат. Партия получила 43 места в парламенте.

На первом месте — Национальная коалиционная партия (20,8% голосов), на втором — партия «Истинные финны» (20,1%).

На следующей неделе начнется формирование нового правительства.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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