Возрастное ограничение 18+
В Латвии принят закон об обязательной военной службе с 18 лет
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе с 18 лет для мужчин.
Срок службы — один год. Первый призыв начнется уже 1 июля, сообщили латвийские СМИ.
Напомним, Латвия отказалась от обязательной военной службы в 2007 году. Прошлым летом министерство обороны страны заявило о планах вернуть обязательную службу. Тогда планировалось, что на время пятилетнего переходного периода призыв будет добровольным, а с 2028 года станет обязательным с 18 до 27 лет.
Срок службы — один год. Первый призыв начнется уже 1 июля, сообщили латвийские СМИ.
Напомним, Латвия отказалась от обязательной военной службы в 2007 году. Прошлым летом министерство обороны страны заявило о планах вернуть обязательную службу. Тогда планировалось, что на время пятилетнего переходного периода призыв будет добровольным, а с 2028 года станет обязательным с 18 до 27 лет.
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