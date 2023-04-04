В Латвии принят закон об обязательной военной службе с 18 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе с 18 лет для мужчин.Срок службы — один год. Первый призыв начнется уже 1 июля, сообщили латвийские СМИ.Напомним, Латвия отказалась от обязательной военной службы в 2007 году. Прошлым летом министерство обороны страны заявило о планах вернуть обязательную службу. Тогда планировалось, что на время пятилетнего переходного периода призыв будет добровольным, а с 2028 года станет обязательным с 18 до 27 лет.